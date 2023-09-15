Спевшая «Кукушку» Ярослава Дегтярева не прошла слепое прослушивание на «Голос. Уже не дети»: наставники не повернулись

На Первом канале вышла в эфир третья программа шоу «Голос. Уже не дети». На этот раз в слепом прослушивании приняла участие юная звездочка Ярослава Дегтярева, которая в 2016-м году стала финалисткой детского «Голоса», покорив всех исполнением песни «Кукушка».

На этот раз уже пятнадцатилетняя Ярослава Дегтярева спела народную песню «Ой, то не вечер», вероятно, рассчитывая попасть в команду Пелагеи. Но к Ярославе никто не повернулся. Повзрослевшая Ярослава осталась за рамками проекта.

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