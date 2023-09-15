«Я нес собой добро и любовь»: Прохор Шаляпин стал участником «Новых звезд в Африке»

В ближайшее воскресенье, 17 сентября, на ТНТ стартует новый сезон реалити-шоу «Новые звезды в Африке».
А в эту пятницу в Санкт-Петербурге на Ленфильме состоялась презентация проекта, во время которой стало известно, что первыми в звездный лагерь заселятся комики Михаил Стогниенко, Женя Искандарова и Елена Борщева, блогеры Женя Ершов и Вита Чиковани, певец Влад Топалов, актеры Александр Пташенчук, Юлия Топольницкая и Оскар Кучера, а также спортсмен и олимпийский чемпион Вик Уайлд. А позже к участникам присоединятся блогер Карина Нигай и Прохор Шаляпин.
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Шоумен Прохор Шаляпин появился на презентации проекта ТНТ в компании незнакомки и рассказал о своей миссии на реалити-шоу.
«Я вел открытую игру, я не лукавил и не врал и никаких интриг не плел», — признался Прохор Шаляпин.
«Хорош заливать!» — крикнули ему из зала.
«Простите, не знаю, как вы поняли меня, но я нес собой добро и любовь», — уточнил Прохор Шаляпин.
Прохор Шаляпин с Еленой Шевченко. Фото: Teleprogramma.pro