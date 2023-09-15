«Дети будут!»: теща Александра Петрова в эйфории от удачного замужества дочери

34-летний актер Александр Петров наделал много шума, сообщив о своей женитьбе на никому неизвестной девушке по имени Виктория. Пара вступила в брак 10 сентября.
Теща Александра Петрова Татьяна Лескова дала понять, что находится в эйфории от удачного замужества своей 22-летней дочери.
«Это, действительно, сказочная история. Я очень рада за них. Это любовь! Счастье любит тишину, потому не хочется говорить каких-то громких слов, но пусть все будет хорошо — и дети будут, и семья. Вика — очень хорошая девочка. Да они оба очень хорошие!» - поделилась эмоциями теща Александра Петрова.
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Татьяна Лескова призналась, что смотрела не так много фильмов с участием зятя. Но это и неважно. Татьяна Лескова полюбила Александра Петрова за его душу, а не потому, что тот богат и знаменит.
«У меня нет телевизора, поэтому я в принципе не часто смотрю кино. Я точно видела фильм «Лед». А еще «Т-34» с сыном смотрели, так как он любит танки и всю эту военную тематику. Конечно, Саша мне нравится как актер, но главный его талант — это его душа, душевные качества», - добавила теща Александра Петрова.
По материалам kp.ru