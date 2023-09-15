«Дети будут!»: теща Александра Петрова в эйфории от удачного замужества дочери

34-летний актер Александр Петров наделал много шума, сообщив о своей женитьбе на никому неизвестной девушке по имени Виктория. Пара вступила в брак 10 сентября.

Теща Александра Петрова Татьяна Лескова дала понять, что находится в эйфории от удачного замужества своей 22-летней дочери.