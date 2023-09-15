«Фигня полная»: муж Наташи Королевой Тарзан высказался о тайной свадьбе сына

Не так давно возлюбленная сына Наташи Королевой и Тарзана засветила колечко на безымянном пальце правой руки.
Этим бывшая стриптизерша Мелисса спровоцировала разговоры о тайной свадьбе наследника именитой пары Архипа.
Отец Архипа Сергей Глушко заявил, что Архип и не думает о женитьбе. Он учится и никаких серьезных планов в связи с возлюбленной не вынашивает. Ну, и по возрасту еще ребенок.
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«Никакой свадьбы не было. Он — еще ребенок. Архип сейчас учится, ему некогда. Я вспоминаю себя, как после школы поступил в военную академию. У меня были девчонки: дело молодое, сами понимаете. Но мысли жениться не возникало. Я понимал, что сначала должен выучиться и получить работу, чтобы обеспечивать семью. А любовь в шалаше — это все фигня полная. По себе знаю. У меня был первый брак. Он разбился после того, как началась реальная жизнь. Поэтому и сыну торопиться в этом вопросе не стоит», - высказался Сергей Глушко.
По материалам starhit.ru