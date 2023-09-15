«Фигня полная»: муж Наташи Королевой Тарзан высказался о тайной свадьбе сына

Не так давно возлюбленная сына Наташи Королевой и Тарзана засветила колечко на безымянном пальце правой руки.

Этим бывшая стриптизерша Мелисса спровоцировала разговоры о тайной свадьбе наследника именитой пары Архипа.

Отец Архипа Сергей Глушко заявил, что Архип и не думает о женитьбе. Он учится и никаких серьезных планов в связи с возлюбленной не вынашивает. Ну, и по возрасту еще ребенок.

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