Копия своей красавицы-дочери: как выглядит теща Александра Петрова

Александр Петров и его молодая жена Виктория. Фото: соцсети

Актер Александр Петров скоропалительно женился на 22-летней девушке по имени Виктория.

Известный актер, 34-летний Александр Петров расстался со Стасей Милославской, с которой встречался четыре года, и скоропалительно женился на 22-летней брюнетке по имени Виктория.

Виктория Антонова выросла в тихой интеллигентной семье, которая занимается изучением и сохранением культурного наследия России и трудится в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Мама Виктории Татьяна Леснова в восторге от новоиспеченного зятя.

«Это, действительно, сказочная история. Я очень рада за них. Это любовь! Счастье любит тишину, потому не хочется говорить каких-то громких слов, но пусть все будет хорошо — и дети будут, и семья. Вика — очень хорошая девочка. Да они оба очень хорошие!», - поделилась Татьяна Леснова.

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Теща Александра Петрова родилась в Ташкенте, и она - копия своей дочери Виктории. Она призналась, что довольна зятем, которого ценит за душевные качества, а не за то, что тот знаменит и богат.

По материалам kp.ru

Теща Александра Петрова. Фото: соцсети

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