Копия своей красавицы-дочери: как выглядит теща Александра Петрова

Известный актер, 34-летний Александр Петров расстался со Стасей Милославской, с которой встречался четыре года, и скоропалительно женился на 22-летней брюнетке по имени Виктория.

Виктория Антонова выросла в тихой интеллигентной семье, которая занимается изучением и сохранением культурного наследия России и трудится в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Мама Виктории Татьяна Леснова в восторге от новоиспеченного зятя.