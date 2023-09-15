Копия своей красавицы-дочери: как выглядит теща Александра Петрова

Известный актер, 34-летний Александр Петров расстался со Стасей Милославской, с которой встречался четыре года, и скоропалительно женился на 22-летней брюнетке по имени Виктория.
Виктория Антонова выросла в тихой интеллигентной семье, которая занимается изучением и сохранением культурного наследия России и трудится в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).
Мама Виктории Татьяна Леснова в восторге от новоиспеченного зятя.
«Это, действительно, сказочная история. Я очень рада за них. Это любовь! Счастье любит тишину, потому не хочется говорить каких-то громких слов, но пусть все будет хорошо — и дети будут, и семья. Вика — очень хорошая девочка. Да они оба очень хорошие!», - поделилась Татьяна Леснова.
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Теща Александра Петрова родилась в Ташкенте, и она - копия своей дочери Виктории. Она призналась, что довольна зятем, которого ценит за душевные качества, а не за то, что тот знаменит и богат.
По материалам kp.ru
Теща Александра Петрова. Фото: соцсети