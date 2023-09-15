Тревожные звоночки: принц Гарри снова стал налегать на выпивку — Меган Маркл в ужасе

Принц Гарри, которому 15 сентября исполнилось 39 лет, решил отметить свой праздник заранее. Герцог Сассекский закатил шумную вечеринку за сутки до официальной даты. Празднование дня рождения состоялось 14 числа в одном из немецких пабов под названием Golden Kessel.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Дело было в Дюссельдорфе, куда принц прибыл на спортивные соревнования Invictus games. На личном празднике принца присутствовала его супруга Меган Маркл и члены его команды, которые сопровождали Гарри в поездке.

Выбор заведения, конечно, оказался необычным. Гарри и Меган могли себе позволить и более шикарное место для празднования дня рождения. Однако, судя по всему, герцог Сассекский остался всем доволен.

Принц весь вечер налегал на немецкую кухню. В меню паба были традиционные сардельки, колбаски и тушеная капуста. Кроме того, Гарри выпил шесть больших кружек пива. А ведь до недавнего времени принц старался вести исключительно трезвый образ жизни.

Конечно, Меган не стала портить веселье. Но, как выяснилось, герцогиня осталась недовольна срывом своего супруга. Кроме того, Гарри заявил, что намерен отпраздновать свой день рождения еще раз, но уже в Лас-Вегасе. И это тоже всерьез встревожило Меган.

Маркл боится, что ее муж находится в шаге от срыва. Об этом рассказала одна из приятельниц герцогини. Ситуация в самом деле непростая. Если вспомнить вечеринку 2012 года, когда Гарри перебрал с алкоголем и решил сыграть в бильярд на раздевание, то опасения Меган кажутся вполне оправданными.

Источник: издание Daily Mail