Весточка бывшему: Ирина Старшенбаум поздравила Александра Петрова со свадьбой

В ночь на 15 сентября российский шоу-бизнес потрясла новость: популярный актер Александр Петров внезапно женился. Причем не на актрисе Стасе Милославской, с которой встречался с 2020 года, а на совершенно незнакомой публике девушке Вике, случайно встреченной им на улице.
Опешившие поклонники бросились поздравлять 34-летнего артиста. И среди радостных комментариев появилось поздравление от актрисы Ирины Старшенбаум.
«Поздравляю, Саня!» — написала она и получила лайк от окольцованного мужчины.
Ирина Старшенбаум поздравила Александра Петрова со свадьбой. Фото: соцсети
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Публике известно, что до романа с Милославской Петров долгое время строил отношения со Старшенбаум, они даже были помолвлены, но в 2019 году разошлись. Злые языки поговаривали, что кинозвезда променял одну актрису на другую. Теперь же он внезапно влюбился в третью девушку, но Ирина, судя по всему, осталась в хороших отношениях с бывшим женихом и желает ему счастья.