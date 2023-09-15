Весточка бывшему: Ирина Старшенбаум поздравила Александра Петрова со свадьбой

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Публике известно, что до романа с Милославской Петров долгое время строил отношения со Старшенбаум, они даже были помолвлены, но в 2019 году разошлись. Злые языки поговаривали, что кинозвезда променял одну актрису на другую. Теперь же он внезапно влюбился в третью девушку, но Ирина, судя по всему, осталась в хороших отношениях с бывшим женихом и желает ему счастья.