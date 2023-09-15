«Приносим искренние извинения»: Шнуров и группа «Ленинград» высказались о отмене концерта в «Лужниках»

Сергей Шнуров и музыкальная группа «Ленинград» опубликовали в социальных сетях обращение к зрителям по поводу внезапной отмены концерта коллектива в «Лужниках». Шоу, напомним, должно было состояться 16 сентября.

По словам музыкантов, выступление было отменено его организатором ООО «Артлайф» со ссылкой на независящие от компании причины.

«Нами пока не получен оригинал официального уведомления об отмене концерта, и я, Сергей Шнуров, и группировка «Ленинград», как всегда, готовы к выступлению, но, судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться в грядущие выходные, поскольку информация организатора о порядке возврата билетов уже появилась на интернет-сайтах национальных билетных операторов», — говорится в обращении. «Со своей стороны сообщаю, что мной будут предприняты все доступные меры, чтобы повлиять на организатора в целях осуществления им возврата денежных средств за проданные зрителям билеты. К сожалению, ускорить и тем более контролировать этот процесс приглашаемые для выступления артисты, как правило, не могут». «Я, Сергей Шнуров, и Группировка «Ленинград», приносим вам, уважаемые зрители, искренние извинения за отмену концерта, проведение которого не смог обеспечить его организатор — ООО «Артлайф».

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Шоумен добавил, что, если организаторы не вернут зрителям деньги «в разумный срок», ему придется обратиться в суд, и тогда уже компетентные органы будут разбираться в причинах отмены выступления. Шнуров и его группа готовы оперативно вернуть весь аванс, полученный за несостоявшийся концерт.