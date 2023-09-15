СМИ: Игоря Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем

15 сентября в Сети появилась информация о госпитализации известного музыканта и композитора Игоря Николаева. Сообщается, что звезду эстрады поместили в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем.

Состояние 63-летнего артиста врачи оценивают как тяжелое. Якобы серьезные проблемы со здоровьем у него возникли еще в январе, тогда певец был экстренно доставлен в больницу и прооперирован. Тогда ему поставили два стента и выписали после стабилизации состояния, но вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве так и не был снят.

Сейчас медики тщательно обследуют Николаева, чтобы принять решение о необходимости операции, сообщает Telegram-канал «112».

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