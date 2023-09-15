Всплыли обстоятельства смерти дочери Михаила Ульянова — тело нашла консьержка: тревогу забили друзья

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В последнее время дочь народного артиста СССР жаловалась на боли в ногах. И не могла надолго выходить из дома. Друзья регулярно помогали выгуливать ее собаку. Песик умер несколько месяцев назад.

Друг Елены Михайловны забил тревогу после того, как не сумел до нее дозвониться. Проверить, что случилось, отправили консьержку. Та открыла дверь и обнаружила Елену Ульянову мертвой в ее кабинете. Смерть, судя по всем, наступила более суток назад. Подробности уточняются.

По материалам mk.ru