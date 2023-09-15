Умерла дочь Михаила Ульянова из фильма «Ворошиловский стрелок» — нашли в квартире уже мертвой

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Актер Михаил Ульянов известен широкой публике по большому списку ролей в кино, самым известным стал фильм «Ворошиловский стрелок», в котором он снимался вместе с Владиславом Галкиным.

Народный артист СССР скончался на 80-м году жизни. Теперь же не стало и его дочери Елены.

По материалам МК