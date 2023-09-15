Умерла дочь Михаила Ульянова из фильма «Ворошиловский стрелок» — нашли в квартире уже мертвой

В пятницу, 15 сентября, стало известно о смерти дочери Михаила Ульянова. Трагедия произошла накануне вечером. Елену Михайловну обнаружили мертвой в ее же квартире на Большой Бронной улице в Москве. По предварительной информации, женщине стало плохо из-за проблем с сердцем. Елене Ульяновой было всего 63 года.
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Актер Михаил Ульянов известен широкой публике по большому списку ролей в кино, самым известным стал фильм «Ворошиловский стрелок», в котором он снимался вместе с Владиславом Галкиным.
Народный артист СССР скончался на 80-м году жизни. Теперь же не стало и его дочери Елены.
По материалам МК