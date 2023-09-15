«Ты пленила мое сердце»: Джастин и Хейли Биберы отметили пятую годовщину свадьбы

14 сентября знаменитая пара Джастин и Хейли Биберы отметили пятую годовщину свадьбу. 29-летний певец опубликовал в социальной сети несколько эмоциональных селфи с любимой супругой, в том числе фото, на котором они целуются.
В посте артист обратился к 26-летней жене с трогательными словами.
«Моей самой дорогой и любимой. 5 лет, — написал Джастин. — Ты пленила мое сердце. Я знаю от глубины души до костей, что это путешествие с тобой превзойдет наши самые смелые ожидания. Так что давай продолжать мечтать как большие дети. Здоровья во веки веков. Я люблю тебя всеми фибрами своего существа. С 5-летием!»
Хейли тоже поделилась на своей странице несколькими фотографиями. Но красавица-модель оказалась менее красноречива, чем ее муж, автор песен, потому написала просто: «Я люблю тебя».
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