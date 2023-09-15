«Ты пленила мое сердце»: Джастин и Хейли Биберы отметили пятую годовщину свадьбы

14 сентября знаменитая пара Джастин и Хейли Биберы отметили пятую годовщину свадьбу. 29-летний певец опубликовал в социальной сети несколько эмоциональных селфи с любимой супругой, в том числе фото, на котором они целуются.

В посте артист обратился к 26-летней жене с трогательными словами.