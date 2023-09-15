Маргарита Дробязко — о лишении ее литовского гражданства

Известная фигуристка пояснила, как она относится к решению сейма Литвы лишить ее гражданства.
«Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство», — приводит слова Маргариты Дробязко телеканал «360» со ссылкой на соцсети спортсменки.
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О том, что власти Литвы решили отобрать у Маргариты гражданство, стало известно еще в июне. Так фигуристку «наказали» за то, что она принимает участие в ледовых шоу Татьяны Навки — вместе с другими российскими спортсменами.