Маргарита Дробязко — о лишении ее литовского гражданства

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

О том, что власти Литвы решили отобрать у Маргариты гражданство, стало известно еще в июне. Так фигуристку «наказали» за то, что она принимает участие в ледовых шоу Татьяны Навки — вместе с другими российскими спортсменами.