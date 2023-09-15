Тайно расписались в ЗАГСе в Барвихе! Петров предъявил юную жену — тут же взяла его фамилию

Александр Петров рассекретил молодую жену. Актер выбрал в спутницы жизни девушку, с которой не так давно познакомился на улице. При этом Саша Петров утверждает, что у его возлюбленной есть высшее образование. И вообще девушка из хорошей интеллигентной семьи. Сама Виктория радуется замужеству так, словно вытянула выигрышный лотерейный билет номиналом на миллион. Да и Петров не скупится на эмоции.

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