Беднеет на глазах: цены на концерты Максима Галкина* рухнули

У признанного в России иноагентом Максима Галкина* дела идут плохо за границей. Не на тех людей сделал ставку юморист, когда сбегал со своей родины полтора года назад из России.

Концерты по миру Галкина* стали массово отменять. Например, 15 сентября он должен был выступить в Таллине, но организаторы пошли на попятную. Также артисту отказали в выступлениях в Казахстане.

Цены на корпоративы в итоге Максим* снизил в два раза. Если раньше его гонорар составлял более 120 тысяч евро (12 миллионов рублей), то сейчас он готов выйти на сцену за 75 тысяч (7,7 миллионов рублей). И то говорится, что торг уместен.

Галкину*при этом много приходится платить по счетам. Жена Алла Пугачева не работает, а дети учатся в элитной школе, где обучение стоит в год около 4 миллионов рублей.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».