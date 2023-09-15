Названа причина, по которой Меган Маркл сняла помолвочное кольцо

14 сентября Меган Маркл сопровождала своего мужа, принца Гарри, на одном из этапов соревнования «Игры непобедимых» в Дюссельдорфе (Германия). 42-летняя герцогиня Сассекская вышла в свет в коричневой рубашке, брюках и золотых украшениях, но западных журналистов больше интересовали ее кольца.

Многие отметили, что бывшая актриса держалась за руки с 38-летним принцем, что является хорошим знаком для пары на фоне слухов об их скором расставании. Однако шикарного помолвочного перстня на пальце у женщины наблюдатели не заметили, а это уже плохой знак. Неужели родители Арчи и Лилибет действительно находятся на стадии развода?

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Источник издания E! News успокоил публику. По его словам, кольцо, которое Гарри подарил Меган шесть лет назад на помолвку, «было сдано в ремонт, потому что ослабла оправа». Никакого негативного подтекста в его отсутствии нет.

Интересно, что госпожа Маркл делала с кольцом, созданным придворными ювелирами по особому заказу принца, чтобы ему потребовался ремонт.