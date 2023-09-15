«Прошу, не мучайте ее, мы любим друг друга»: Петров первые показал жену — совсем юная

Целых пять дней Александр Петров скрывал от поклонников свой новый статус. В свои 34 года актер созрел для того, чтобы расстаться со статусом завидного холостяка. До этого у Саши Петрова были громкие романы с Ириной Старшенбаум и Стасей Милославской. Однако женился актер на девушке, с которой познакомился на улице. И сразу же попросил поклонников не мучить его избранницу. Виктория к кино и театру никакого отношения не имеет, но, похоже, кто такой Александр Петров все-таки знает. Новоиспеченная супруга актера без раздумий согласилась выйти за него замуж.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».