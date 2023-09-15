«Познакомились случайно»: Петров ошарашил признанием — бросил Милославскую ради незнакомки с улицы

Александр Петров поделился некоторыми подробностями своей личной жизни и знакомства с новоиспеченной женой. Актер успел бросить Стасю Милославскую, с которой встречался несколько лет, ради незнакомки с улицы. Как признался Саша Петров, в Викторию он влюбился без ума и памяти.
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«Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда ОНА — понимаешь в секунду. Она — лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта.
Мы познакомились случайно на улице. И, в общем-то, через несколько встреч просто поженились», — добавил Петров.
Судя по всему, избранница актер молода и даже юна. Как подметил сам Петров, Виктория из хорошей семьи и к актерской профессии никакого отношения не имеет. Похоже, что Александр Петров нашел свою Золушку!