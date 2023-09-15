«Познакомились случайно»: Петров ошарашил признанием — бросил Милославскую ради незнакомки с улицы

Александр Петров поделился некоторыми подробностями своей личной жизни и знакомства с новоиспеченной женой. Актер успел бросить Стасю Милославскую, с которой встречался несколько лет, ради незнакомки с улицы. Как признался Саша Петров, в Викторию он влюбился без ума и памяти.

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