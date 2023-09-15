Концерт группы «Ленинград» 16 сентября 2023 года в «Лужниках» отменили за два дня до мероприятия

В Москве отменили большой концерт группы «Ленинград», который должен был состояться 16 сентября на стадионе «Лужники». На сайте «Кассир.ру» появилось объявление, что шоу «отменено по причинам, не зависящим от организатора». Все приобретенные билеты поклонники музыкального коллектива могут вернуть до 30 ноября.