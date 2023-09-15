Невеста в черном платье-ночнушке, рубашке и кедах: первые кадры со свадьбы Александра Петрова — видео из ЗАГСа

Александр Петров тайно от всех женился на своей возлюбленной по имени Виктория. Когда именно актер успел познакомиться с будущей невестой, непонятно. Все это время пресса и поклонники Саши Петрова были уверены, что он встречается со Стасей Милославской, с которой актер был в отношениях несколько лет. Новая пассия Петрова ждать предложения годами не стала. Едва произошло их знакомство, актер сразу же повел избранницу в ЗАГС.

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В своем микроблоге Александр Петров показал первые кадры со свадьбы. На роспись невеста пришла в черном платье-ночнушке, клетчатой рубашке и кедах. Ни белой фаты, ни пышного платья — только скромненький букетик цветов. Саша Петров принарядился: белая футболка, изрядно мятая, пиджак и джинсы. Такое ощущение, что молодожены забежали на роспись в ЗАГСе случайно.