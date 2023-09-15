Чернобровая, совсем юная! Как выглядит молодая жена Саши Петрова — зовут Виктория

Александр Петров ошеломил поклонников, рассказав, что впервые женился. Избранницей стала вовсе не Стася Милославская, с которой актер встречался последние годы. Кстати, ради нее в свое время Петров бросил Ирину Старшенбаум. Однако ни та, ни другая до ЗАГСа любвеобильного актера не довели. Женился Саша Петров на девушке, которая не имеет никакого отношения к публичности и театру. На некой Виктории.
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Александр Петров женился на некой Виктории. Фото: личный архив
«Мы познакомились случайно на улице. И вообщем-то через несколько встреч просто поженились. Сразу все поняв. Вика — не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей», - добавил Саша Петров.
Виктория ослепительно красива: молода, и даже юна. Девушка может похвастаться копной густых темных волос, смуглой кожей — улыбчивая и чернобровая. Ну просто красавица!