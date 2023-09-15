Фото в бикини, откровенные ракурсы: молодая жена Александра Петрова похвасталась прелестями

Актер Александр Петров ошарашил поклонников новостью о своей свадьбе. 10 сентября в Барвихе он женился на неизвестной до сих пор никому избраннице по имени Виктория. Публике он представил ее уже как свою жену. И подчеркнул, что она далека от шоу-бизнеса.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Виктория Петрова тоже рассекретила личную жизнь. Она сделала репост снимков из загса и подписала радостно:

«Будьте настоящими, верьте в любовь. Муж!».

При этом, до сего дня в своем аккаунте девушка вела, казалось, беззаботную холостяцкую жизнь. Отдых, фотосессии, снимки в бикини и откровенные ракурсы – фигуре молодой жены Петрова можно позавидовать.