Фото в бикини, откровенные ракурсы: молодая жена Александра Петрова похвасталась прелестями

Актер Александр Петров ошарашил поклонников новостью о своей свадьбе. 10 сентября в Барвихе он женился на неизвестной до сих пор никому избраннице по имени Виктория. Публике он представил ее уже как свою жену. И подчеркнул, что она далека от шоу-бизнеса.
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Виктория Петрова тоже рассекретила личную жизнь. Она сделала репост снимков из загса и подписала радостно:
«Будьте настоящими, верьте в любовь. Муж!».
При этом, до сего дня в своем аккаунте девушка вела, казалось, беззаботную холостяцкую жизнь. Отдых, фотосессии, снимки в бикини и откровенные ракурсы – фигуре молодой жены Петрова можно позавидовать.
Виктория Петрова. Фото: соцсети
Виктория Петрова. Фото: соцсети