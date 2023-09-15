Иван Ургант возвращается на экраны: полный метр, главная роль

Отверженный Иван Ургант возвращается на экраны спустя длительный период простоя. Телеведущий уже не ведет вечернее шоу, от его услуг ведущего отказались на многих масштабных мероприятиях, рекламные контракты утекли к другим звездам. И снимать в кино перестали. Но сейчас, судя по всему, у шоумена наступила белая полоса.

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Урганта позвали в полнометражный художественный фильм фонда Александра Сокурова «Пример интонации». И не кем-нибудь, а на главную роль, сообщает сайт aif.ru. Как называется лента и про что, пока большой секрет. Но известно, что съемки уже завершены, они прошли в Новгородской области и Санкт-Петербурге.

Напомним, Ургант весной 2022 года крупно оскандалился. Он выразил свое несогласие и уехал в Израиль. Потом оправдывался, мол, в отпуске. Но отыграть все назад уже было невозможно.