«Топила» неудобных и убирала конкурентов: про власть Пугачевой в шоу-бизнесе вскрылись новые подробности

Вдова поэта-песенника Николая Зиновьева, актриса Елена Борзова поведала журналистам новые подробности про всевластие Аллы Пугачевой в шоу-бизнесе.

Примадонна «убирала» не только неугодных ей артистов, но и устраняла конкурентов своего тогдашнего мужа Филиппа Киркорова. Не посчастливилось в те годы певцу Игорю Демарину.

«Он был явным конкурентом для Филиппа. Игорь был ярким, голосистым, и, главное, он никогда не пел под фанеру. Все это раздражало Аллу, и она Игоря убрала из всех эфиров и концертов благодаря своим связям», - поведала Борзова сайту aif.ru.

Развенчание культа личности Аллы Пугачевой происходит уже не первый год. Более смелые заявления от ее современников посыпались после того, как артистка эмигрировала в Израиль со своей семьей в 2022 году. Осудили за это Примадонну многие, а также припомнили ей грешки давно минувших дней.

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