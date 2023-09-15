Каролина Севастьянова с бойфрендом подали заявление в загс: когда свадьба

Сердце 28-летней звезды спорта Каролины Севастьяновой растаяло. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике сказала «да» своему новому бойфренду. А теперь официально приобрела статус невесты.
Пара после путешествия по Европе прибыла в Москву и сразу отправилась подавать документы на регистрацию брака в загс Барвихи. Как это было, Севастьянова показала подписчикам в Сети.
Каролина Севастьянова с бойфрендом подали заявление. Фото: соцсети
Также стало известно, когда состоится свадьба. Точную дату красотка не раскрыла, зато отчетливо видно, что торжество пройдет в 2024 году.
Своего жениха Каролина пока скрывает, показывая со спины или по частям. Подписчики разглядели, что он молодой красавчик. Но больше о нем ничего не известно. Тем временем, встречается с ним Севастьянова меньше года. Еще в прошлом декабре она была с Сергеем Мазановым, но рассталась незадолго до Нового года.
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