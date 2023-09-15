Каролина Севастьянова с бойфрендом подали заявление в загс: когда свадьба

Также стало известно, когда состоится свадьба. Точную дату красотка не раскрыла, зато отчетливо видно, что торжество пройдет в 2024 году.

Своего жениха Каролина пока скрывает, показывая со спины или по частям. Подписчики разглядели, что он молодой красавчик. Но больше о нем ничего не известно. Тем временем, встречается с ним Севастьянова меньше года. Еще в прошлом декабре она была с Сергеем Мазановым, но рассталась незадолго до Нового года.

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