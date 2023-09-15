Невеста была в черном: внезапно женившийся Александр Петров показал видео из загса с новой возлюбленной

Новоиспеченную жену Петрова зовут Виктория. На церемонию бракосочетания она пришла в черном, на плечи накинула клетчатую рубашку. Прически и фаты в ее образе тоже не оказалось.

Актер сообщил, что его половинка далека от киноиндустрии, они знакомые не так давно и расписались 10 сентября.

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