Агата Муцениеце без макияжа засняла себя в постели: едва прикрыла интимное одеялом

На этот раз Агата приехала в Сочи. Она остановилась в отеле, где провела ночь в одиночестве. Вечером актриса засняла себя в постели. Она была в шелковой пижамке и без макияжа. Артистка похвасталась тем, что может ничего не делать. При этом она придерживала одеяло, чтобы не засветить свое декольте и другие прелести.

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