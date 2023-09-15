Агата Муцениеце без макияжа засняла себя в постели: едва прикрыла интимное одеялом

Агата Муцениеце уже давно стала популярной актрисой. Она продолжает сниматься в фильмах и сериалах. А в этом году ей удалось занять место в кабаре театре, которое раньше принадлежало Екатерине Варнаве. Она похудела после развода с Павлом Прилучным. Примечательно, что теперь она даже наряды носит более женственные.
На этот раз Агата приехала в Сочи. Она остановилась в отеле, где провела ночь в одиночестве. Вечером актриса засняла себя в постели. Она была в шелковой пижамке и без макияжа. Артистка похвасталась тем, что может ничего не делать. При этом она придерживала одеяло, чтобы не засветить свое декольте и другие прелести.
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«Друзья, я благополучно добралась до Сочи. Тут хорошая погода, все хорошо, но я так устала. Я с девяти вечера лежу в кровати, смотрю «Четыре свадьбы». Вот такие вот занятия за 30», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Муцениеце. Многие отметили, что она смотрится еще моложе без косметики. «Такая милашка», «Не хватает влюбленно искры в глазах», «Ну не может такая девушка быть одна», «Ой, какая классная», «Агата просто богиня! Ну смотришь и улыбаешься», — стали писать подписчики.