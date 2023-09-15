Минус холостяк: Александр Петров женился, но не на Стасе Милославской

34-летний актер Александр Петров сообщил поклонникам, что женился. Это известие стало вдвойне неожиданным еще и потому, что невестой, а точнее уже женой стала не его давняя избранница Стася Милославская, а не известная до настоящего момента девушка Виктория.
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О главном событии в жизни Петров поведал слегка сумбурно и довольно эмоционально. А также рассказал, как они познакомились, и что 10 сентября расписались в Барвихе.
«Она - лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни. Простите, кому пока не сказал. Мы еще не успели.
Мы познакомились случайно на улице. И в общем-то через несколько встреч просто поженились. Сразу все поняв», - рассказал свою лав стори актер.
Александр и Виктория Петровы. Фото: соцсети
Петров подчеркнул, что его молодая жена – не актриса и не связана с индустрией кино или шоу-бизнеса. Девушка не привыкла к публичности, за ее плечами университет и сейчас она «работает».
«Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова - моя жена! Я счастлив!» - объявил Петров.
До недавнего времени звезда «Текста» несколько лет встречался с Милославской. Когда закончились их отношения, поклонники не заметили.