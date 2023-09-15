Минус холостяк: Александр Петров женился, но не на Стасе Милославской

34-летний актер Александр Петров сообщил поклонникам, что женился. Это известие стало вдвойне неожиданным еще и потому, что невестой, а точнее уже женой стала не его давняя избранница Стася Милославская, а не известная до настоящего момента девушка Виктория.

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О главном событии в жизни Петров поведал слегка сумбурно и довольно эмоционально. А также рассказал, как они познакомились, и что 10 сентября расписались в Барвихе.