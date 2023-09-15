Тряпица намокла и стала прозрачной: Самбурская поплескалась в ванне, обнажив свою упругую грудь на камеру

На днях Самбурская отправилась в клинику, чтобы восстановить силы. Она захотела понежится в лечебной ванне. Актриса разделась до трусиков и окунулась в воду. При этом грудь прикрывала тряпица, которая намокла и стала прозрачной. Настасья засняла себя на камеру, а упругую грудь едва прикрыла своей рукой. При этом она была без макияжа и укладки.

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