Тряпица намокла и стала прозрачной: Самбурская поплескалась в ванне, обнажив свою упругую грудь на камеру

Настасья Самбурская уже давно известной персоной. Она снимается в кино и порой поет на сцене. Многие любят ее за роль в сериале «Универ». В свои 36 лет актриса делает все, чтобы оставаться в форме. Она регулярно занимается спортом. Примечательно, что артистка носит наряды, которые подчеркивают ее достоинства фигуры. Но на этот раз звезда решила впечатлить фанатов, выложив пикантные кадры.
На днях Самбурская отправилась в клинику, чтобы восстановить силы. Она захотела понежится в лечебной ванне. Актриса разделась до трусиков и окунулась в воду. При этом грудь прикрывала тряпица, которая намокла и стала прозрачной. Настасья засняла себя на камеру, а упругую грудь едва прикрыла своей рукой. При этом она была без макияжа и укладки.
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Поклонники были сражены видами. Многие отметили, что артистка обладает идеальными формами, а другие раскритиковали за откровенность. «Ой, как неожиданно», «Словно русалочку поймали», «Какая конфетка», «Грудь зачем прикрывать, если в ванне взялась за камеру?», «Опять разделась», «Что происходит с девушками?», «Вау, какая богиня», — стали писать в Сети.