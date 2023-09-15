Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки: «Нам будет ее не хватать»

Певец Стас Пьеха сообщил подписчикам о горе, с которым столкнулась его семья. Не стало его любимой бабушки Валентины по отцовской линии. Она скоропостижно скончалась минувшей ночью.
«Умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать», - написал Пьеха.
Скорбящий артист показал архивные снимки. Любимая бабушка нянчила и взрастила не только Стаса, но и его сестру Эрику Быстрову.
Стас Пьеха с бабушкой и сестрой Эрикой. Фото: соцсети
Пьеха не смог сдержать эмоций и на селфи показался с грустным взглядом, скорбя о невосполнимой потере. Обстоятельства случившегося горя артист решил опустить.
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