Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки: «Нам будет ее не хватать»

Певец Стас Пьеха сообщил подписчикам о горе, с которым столкнулась его семья. Не стало его любимой бабушки Валентины по отцовской линии. Она скоропостижно скончалась минувшей ночью.

«Умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать», - написал Пьеха.

Скорбящий артист показал архивные снимки. Любимая бабушка нянчила и взрастила не только Стаса, но и его сестру Эрику Быстрову.