Цветущий вид ошеломляет: вдова Юдашкина в шортах-бермудах козырнула точеной фигурой на греческом острове Идра

В мае 2023 года ушел из жизни Валентин Юдашкин. Это стало большой утратой не только для его родных, но и миллионов поклонников. Тяжелее всего приходится жене кутюрье Марине, так как они были вместе больше 30 лет.
Теперь она живет одна в большом особняке в Москве. Но летом дочка Галина брала ее с собой в поездку по США. Также светская львица при любой возможности нянчит внуков: Аркадия, Анатолия и Агату. Но они живут в Дубае.
На этот раз Марина посетила ОАЭ, а потом устроила путешествие. Она оказалась в Греции. Раньше бизнесвумен всегда ездила за границу с мужем. На новом фото она предстала на острове. Блондинка облачилась в майку и шорты-бермуды. В 64 года она может похвастаться стройностью. Вдова Юдашкина козырнула своими точеными ногами и талией.
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Марина Юдашкина. Фото: соцсети звезды
«Красивый небольшой остров Идра очаровал не только путешественников но и художников таких как Шагал и Пикассо. Везде видна долгая морская история,на этом острове снимался фильм Мальчик и дельфин с Софией Лорен. На острове нет автомобилей, в качестве транспорта используются лошади, ослы, мулы и велосипеды. Здесь находится монастырь Ильи Пророка. Город Идра (Гидра) - выстроена амфитеатром вокруг порта острова», – поделилась Марина.
Поклонники были ошеломлены тем, как выглядит звезда. Ее осыпали комплиментами. «Какая вы душечка Мариночка... Прям как у Шифутинского...прекрасная, любовница, невеста и жена», «Выглядите изумительно, просто девочка», «Ну какая стройная», «Цветущий вид», — стали писать в Сети.