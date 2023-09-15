Цветущий вид ошеломляет: вдова Юдашкина в шортах-бермудах козырнула точеной фигурой на греческом острове Идра

В мае 2023 года ушел из жизни Валентин Юдашкин. Это стало большой утратой не только для его родных, но и миллионов поклонников. Тяжелее всего приходится жене кутюрье Марине, так как они были вместе больше 30 лет.

Теперь она живет одна в большом особняке в Москве. Но летом дочка Галина брала ее с собой в поездку по США. Также светская львица при любой возможности нянчит внуков: Аркадия, Анатолия и Агату. Но они живут в Дубае.