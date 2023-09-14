Нюша щегольнула без одежды: обмоталась косой из волос — «сдобная» фигура во всей красе

Нюша уже больше 15 лет выступает на сцене. Она остается одной из самых известных персон в стране Артистка не скрывает, что брала паузу в карьере ради семьи. Теперь у нее растут дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Однако в этом году певица приложила усилия, чтобы похудеть. Она все чаще предстает в смелых нарядах. А теперь звезда решила сняться в новой фотосессии.
На новых кадрах Нюша предстала без одежды. Ее прическа состояла из осень длинной косички. Именно волосами обмотали ее тело. Певица блеснула формами в своем необычном образе. Коса прикрыла ее грудь и зону бикини. Артистка призналась, что снимает обложку нового альбома.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что на выглядит также, как в молодости. «Ох, вот это образ», «Что-то необычное», «Прям голая?», «Эта коса прям впечатляет», «Крутая задумка», «Приклеивают ее?», «Просто шикарная фигура», «Любуемся этой мамочкой», «В отличной форме! Вау», — стали писать в Сети.