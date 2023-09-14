Нюша щегольнула без одежды: обмоталась косой из волос — «сдобная» фигура во всей красе

На новых кадрах Нюша предстала без одежды. Ее прическа состояла из осень длинной косички. Именно волосами обмотали ее тело. Певица блеснула формами в своем необычном образе. Коса прикрыла ее грудь и зону бикини. Артистка призналась, что снимает обложку нового альбома.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».