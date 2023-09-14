Кейт Миддлтон в лосинах и массивных ботинках предстала в лесу: с принцем Уильямом построила палатку из палок

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она успевает выполнять королевские обязанности и растит троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Лу. Обычно она регулярно появляется на публике, но летом у принца Уильяма и его жены был отпуск. Лишь недавно они вернулись к своим обязанностям.
14 сентября Кэтрин отправилась в Херефорд, где на с мужем побывала на ферме Кингс Питт,где круглосуточно оказывают поддержку и заботу людям, у которых проблемы со психическим здоровьем. А затем пара посетила лесную школу, которая воспитывает любовь следующего поколения к планете через обучение на свежем воздухе. Там юные ученики обучаются осознанию окружающей среды и сохранению на лесной зоны.
Миддлтон предстала в лосинах черного цвета и клетчатом жакете. Ее лук дополнили массивные ботинки. Принцесса Уэльская подчеркнула стройные ноги. Принц Уильям был одет в рубашку, пиджак и брюки.
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Примечательно, что супруги не только пообщались с детьми. Сын короля Карла III взял в руку пилу и подготовил бревна и палки для строительства шалаша. Потом Миддлтон даже залезла внутрь сооружения. А уже после сумерек все собрались у костра за душевными разговорами. Кэтрин восхитила всех не только своей красотой, но и отзывчивостью.