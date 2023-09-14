Валя Карнавал присела на корточки, блеснув своими «дыньками» в декольте не по размеру: все ахнули от такого вида

Валя Карнавал уже давно прославилась на всю страну. Она стала популярной, когда начала снимать видеоролики. А потом ей удалось стать певицей. На публике 21-летняя артистка появляется в смелых образах. А в этом году она рассталась с женихом и похудела на 13 килограммов. Теперь звезда еще чаще дразнит фанатов откровенными кадрами.
14 сентября Валя приняла участие в съемках нового клипа. Для такого случая она выбрала пикантный лук. Блогерша позировала в тугом мини-платье и кожаном плаще. Лук дополнили ботфорты. Она решила присесть на корточки, едва прикрыв сокровенное. При этом Карнавал обнажила округлую грудь, которая не поместилась в декольте.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая шикарная», «Богиня», «Современная красота», «Платье сидит как-то туговато», «Ох, что это за формы», «Загляденье», «Грудь, как две дыньки», «Аппетитная, даже после похудения», — стали писать в Сети.