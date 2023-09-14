Валя Карнавал присела на корточки, блеснув своими «дыньками» в декольте не по размеру: все ахнули от такого вида

14 сентября Валя приняла участие в съемках нового клипа. Для такого случая она выбрала пикантный лук. Блогерша позировала в тугом мини-платье и кожаном плаще. Лук дополнили ботфорты. Она решила присесть на корточки, едва прикрыв сокровенное. При этом Карнавал обнажила округлую грудь, которая не поместилась в декольте.

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