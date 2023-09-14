Рудова в черном платье с откровенным декольте вышла в свет с Самбурской: показала манящие выпуклости фигуры

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она снимается в фильмах и сериалах. Блондинка не стесняется оголяться перед камерой. Зачастую она делится кадрами, на которых красуется в купальнике или в крохотных шортах. В свои 40 лет актриса не замужем и не торопится создавать семью. А недавно она появилась на съемках Comedy Club.
Для такого случая Наталья принарядилась. Она предстала в черном платье макси с глубоким декольте. Актриса отказалась от лифчика. Она предпочла продемонстрировать изящную грудь в прорези до пупка. Блондинка встретилась с подругой Настасьей Самбурской, которая выбрала белоснежный наряд с корсетом.
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Настасья Самбурская и Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
«Каким волшебным составом мы посетили Comedy Club! Ничего прекраснее за сегодня вы уже не увидите», — отметила Самбурская.
Поклонники были восхищены тем, как выглядят актрисы. Многие осыпали их комплиментами. «Ой, Наталья всех затмила», «Вот это формы», «Просто богини», «А законно иметь такую талию», «Грудь даже не прячет, вот главная холостячка», — стали писать в Сети.