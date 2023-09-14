Рудова в черном платье с откровенным декольте вышла в свет с Самбурской: показала манящие выпуклости фигуры

Для такого случая Наталья принарядилась. Она предстала в черном платье макси с глубоким декольте. Актриса отказалась от лифчика. Она предпочла продемонстрировать изящную грудь в прорези до пупка. Блондинка встретилась с подругой Настасьей Самбурской, которая выбрала белоснежный наряд с корсетом.

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