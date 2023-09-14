Премьера продолжения «Папиных дочек»: 41-летняя Подольская пришла в смелой мини-юбке, а Левкин привел всю семью

На публике появилась Наталья Подольская. Она мама двоих сыновей: Артемия и Ивана. Но на премьере певица появилась в одиночестве. 41-летняя мама щегольнула в модном костюме цвета фуксии, поддержав барбикор. Мини-юбка подчеркнула ее стройные ноги. Артистка решила одной из первых увидеть новые серии про семью Васнецовых.

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