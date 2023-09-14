Премьера продолжения «Папиных дочек»: 41-летняя Подольская пришла в смелой мини-юбке, а Левкин привел всю семью

В 2023 году стало известно о съемках продолжения популярной картины «Папины дочки» спустя 10-лет. На съемки пригласили как актеров, которые ранее снимались в этом ситкоме, так и новых. А 14 сентября в Москве состоялась премьера проложения полюбившейся зрителям семейной комедии. На красной дорожке отметились звездные гости.
На публике появилась Наталья Подольская. Она мама двоих сыновей: Артемия и Ивана. Но на премьере певица появилась в одиночестве. 41-летняя мама щегольнула в модном костюме цвета фуксии, поддержав барбикор. Мини-юбка подчеркнула ее стройные ноги. Артистка решила одной из первых увидеть новые серии про семью Васнецовых.
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Наталья Подольская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Также приехала на мероприятие Алена Водонаева. Она осталась верна своему стилю. Перед камерами светская львица красовалась в леопардовом платье миди, черных колготках и пятнистых лодочках. Она дополнила образ очками в красной оправе. Бывшая участница «Дома-2» призналась, что ее сын Богдан ходит в школу и встает в 6 утра. По всей видимости, поэтому он остался дома в этот вечер.
Алена Водонаева. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Также посетил премьеру 56-летний Владимир Левкин. Он привел всю свою семью. С ним позировали старшая дочка Виктория Левкина, которая победила тяжелую болезнь три года назад. Также с ним была и младшая наследница Ника, которой 10 лет. Не отходила от артиста его жена Марина, которая является актрисой. Певец выглядел счастливым в окружении своих женщин.
Владимир Левки с дочками и женой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие были рады лидера группы Uma2rmaH Владимира Кристовского. Он пришел с младшей наследницей. На красной дорожке певец позировал с трехлетней дочкой Теей на руках. Примечательно, что сына Федора с ним не было.
Также премьеру посетили актеры, которые снялись в продолжении сериала: Мирослава Карпович, Лиза Арзамасова, Филипп Бледный и другие известные персоны. Премьера нового сезона состоится 18 сентября.
Владимир Кристовский с дочкой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro