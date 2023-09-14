Настасья Самбурская обнажила свои манкие формы в ванне: в мокрых трусиках игриво блеснула прелестями, сразив народ

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. Она стала известной персоной. Актриса регулярно появляется в новых проектах. В свои 36 лет она активно занимается спортом, чтобы быть в форме. А когда артистка выходит на сцену в вечерних платьях, то восхищает людей своей точеной фигурой. Фанаты удивляются тому, что звезда до сих пор не замужем.
На этот раз Самбурская отправилась в клинку, чтобы восстановить силы. Она принимала лечебную ванную в трусиках и лифчике из пленки. Актриса запечатлелась в полуголом виде, когда нежилась в воде. Она похвасталась своими манкими формами. Настасья без стеснения красовалась перед камерой в белье.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены увиденным. Многие осыпали комплиментами смелую актрису. А другие подвергли ее критике. «Ох, вот это рыбка», «До чего хороша», «Фигурка у вас бесподобная», «Ой, зачем такие фото! Мужа ищете?», «Ну тут все обратили внимание на грудь», «Красивая невозможно», — стали писать в Сети.