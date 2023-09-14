Настасья Самбурская обнажила свои манкие формы в ванне: в мокрых трусиках игриво блеснула прелестями, сразив народ

На этот раз Самбурская отправилась в клинку, чтобы восстановить силы. Она принимала лечебную ванную в трусиках и лифчике из пленки. Актриса запечатлелась в полуголом виде, когда нежилась в воде. Она похвасталась своими манкими формами. Настасья без стеснения красовалась перед камерой в белье.

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