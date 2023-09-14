Как выглядит Веник из «Папиных дочек» спустя 10 лет — сложно узнать: Филипп Бледный появился на публике

Десять лет назад перестал выходить сериал «Папины дочки». С тех пор актеры повзрослели и построили карьеру. Однако не все выбрали кино. Однако Филипп Бледный, сыгравший в картине Веника, пополнил свою копилку десятками работ. Он снялся в сериалах «Два холма», «Другой майор Соколов». А недавно состоялись съемки продолжения сериала «Папины дочки». 14 сентября он приехал на премьеру.
На этот раз Филипп приехал на красную дорожку. Он позировал в черной футболке в облипку и рваных джинсах. Многие поклонники с трудом узнали в брутальном мужчине того мальчика с кудряшками из сериала, каим он был 10 лет назад. Бледный лишь также носит очки, как и раньше. Он увиделся с коллегами по картине: Мирославой Карпович, Лизой Арзамасовой и другими артистами.
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Филипп Бледный. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Стоит отметить, что Филипп снялся в продолжении сериала. Также там появится много юных актеров. И именно он будет играть главную роль. По сюжету Веник станет отцом-одиночкой. Дело в том, что Даша Васнецова сбегает из семьи и оставляет ему на воспитание четырех дочерей. Венику приходится справляться с воспитанием девочек с помощью семьи Васнецовых.