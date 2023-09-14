Как выглядит Веник из «Папиных дочек» спустя 10 лет — сложно узнать: Филипп Бледный появился на публике

На этот раз Филипп приехал на красную дорожку. Он позировал в черной футболке в облипку и рваных джинсах. Многие поклонники с трудом узнали в брутальном мужчине того мальчика с кудряшками из сериала, каим он был 10 лет назад. Бледный лишь также носит очки, как и раньше. Он увиделся с коллегами по картине: Мирославой Карпович, Лизой Арзамасовой и другими артистами.

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