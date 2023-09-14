Актера Станислава Любшина из легендарного фильма «Кин-дза-дза!» экстренно госпитализировали

Народного артиста РСФСР Станислава Любшина, который в этом году отметил свое 90-летие, экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу.

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Мужчине стало плохо 11 сентября. Его увезли на скорой прямо из Московского художественного театра имени Чехова.

Медики диагностировали у Станислава Андреевича нарушение кровообращения головного мозга. Дополнительной информации о состоянии Любшина пока нет.

Напомним, Станислав Любшин известен зрителям по ролям в таких легендарных картинах, как «Кин-дза-дза!», «Пять вечеров» и «Печки-лавочки».

Источник: Telegram-канал Baza