В стиле 60-х годов: Арзамасова в черном платье с юбкой-солнце встретилась с Карпович и Бледным на премьере сериала

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она стала известной благодаря сериалу «Папины дочки». Однако актриса потом продолжила карьеру в отличие от многих коллег по съемкам. Более того, теперь она состоит в браке с Ильей Авербухом.

Тренеру по фигурному катанию она подарила сына Льва. Но даже домашние хлопоты не заставили ее отказаться от работы. А 14 сентября она посетила премьеру нового сезона «папиных дочек».