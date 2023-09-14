В стиле 60-х годов: Арзамасова в черном платье с юбкой-солнце встретилась с Карпович и Бледным на премьере сериала

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она стала известной благодаря сериалу «Папины дочки». Однако актриса потом продолжила карьеру в отличие от многих коллег по съемкам. Более того, теперь она состоит в браке с Ильей Авербухом.
Тренеру по фигурному катанию она подарила сына Льва. Но даже домашние хлопоты не заставили ее отказаться от работы. А 14 сентября она посетила премьеру нового сезона «папиных дочек».
На красной дорожке Лиза предстала в одиночестве. Она предпочла одеться в стиле 60-х годов. Актриса позировала в черном платье с открытыми плечами и юбкой-солнце с игривыми рюшами на подоле. Лук подчеркнул ее стройность. Ей также сделали прическу с ретро волной. Арзамасова дополнили свой аутфит туфлями на шпильке.
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Лиза Арзамасова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
К 28 годам Лиза снялась в десятках кинокартин. На премьере она увиделась с коллегами Мирославой Карпович, которая играет Машу Васнецову, а также Филиппа Бледного, которого зрители знают по роли Веника. Примечательно, что на публике они не общались. По всей видимости, наговорится актеры успели на съемках, так как не виделись много лет.
Мирослава Карпович. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Филипп Бледный. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro