Прилучный в прошлом: Мирослава Карпович впервые вышла в свет после болезненного расставания в сногсшибательном образе

Мирослава Карпович давно полюбилась зрителям. Благодаря сериалу «Папины дочки» она прославилась на всю страну. Однако потом она стала лишь играть в театре и почти все силы бросила на модельную карьеру. В 37 лет артистка много внимания уделяет фигуре и часто экспериментирует с прическами. А недавно она снялась в продолжении сериала спустя 10 лет.
14 сентября в Москве состоялась долгожданная премьера «Новых папиных дочек». На красной дорожке отметились многие актеры: Лиза Арзамасова, Филипп Бледный и другие известные персоны. Карпович щегольнула в белоснежном костюме со струящимися брюками. Наряд еще сильнее подчеркнул ее хрупкую фигуру. Волосы артистки были уложены в голливудскую волну. Она на шпильках продефилировала перед молодыми коллегами.
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Но Мирослава не стала ни с кем общаться. Это ее первый выход в свет после того, как актриса рассталась в Павлом Прилучным. Напомним, что они стали жить вместе, когда звезда сериала «Мажор» расстался с Агатой Муцениеце. Два года они пытались скрывать свой роман и заверяли, что просто дружат. Но иногда Карпович хвасталась романтичными поступками коллеги.
Но в 2022 году Прилучный неожиданно стал встречаться с новой пассией Зепюр Брутян. А позже сыграл с ней свадьбу.