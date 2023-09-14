Прилучный в прошлом: Мирослава Карпович впервые вышла в свет после болезненного расставания в сногсшибательном образе

14 сентября в Москве состоялась долгожданная премьера «Новых папиных дочек». На красной дорожке отметились многие актеры: Лиза Арзамасова, Филипп Бледный и другие известные персоны. Карпович щегольнула в белоснежном костюме со струящимися брюками. Наряд еще сильнее подчеркнул ее хрупкую фигуру. Волосы артистки были уложены в голливудскую волну. Она на шпильках продефилировала перед молодыми коллегами.

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