Примечательно, что Равшана регулярно проводит время с детьми, хоть у нее и плотный график. На этот раз она отправилась гулять со старшим наследником. В соцсети актриса поделилась кадрами с Гаспаром. Мальчик был в широких джинсах и бомбере в американском стиле. Он также примерил солнцезащитные очки. Куркова была очарована его образом.

«Похититель сердец», – заявила она.

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