Равшана Куркова снимается в кино много лет. Она пошла по стопам своих родителей. Многие зрители любят ее за роли в картинах «А у нас во дворе», «Балканский рубеж». Обычно актриса не говорит о личной жизни. В 2020 году она тайно родила сына Гаспара. А в этом году она сообщила, что весной у нее родилась дочка, которая получила имя Самира.
Примечательно, что Равшана регулярно проводит время с детьми, хоть у нее и плотный график. На этот раз она отправилась гулять со старшим наследником. В соцсети актриса поделилась кадрами с Гаспаром. Мальчик был в широких джинсах и бомбере в американском стиле. Он также примерил солнцезащитные очки. Куркова была очарована его образом.
«Похититель сердец», – заявила она.
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Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит мальчик. Многие отмечают, что Гаспар очень похож на свою маму. Его называют кудрявым чудом. Напомним, что отцом малыша является бизнесмен Сергей Амарян. Но они расстались. Недавно экс-избранник звезды показал новую девушку, которая беременна. Имя папы своей дочки Куркова пока скрывает.