«У меня трещина на два ребра»: победительницу шоу «Пацанки» Анастасию Петрову сбила машина накануне дня рождения

Анастасия Петрова прославилась, так как не только участвовала в шоу «Пацанки», но и стала победительницей пятого сезона. За ее жизнью следят сотни тысяч людей. А 14 сентября она попала под колеса автомобиля. Анастасия возвращалась домой с тренировки, когда ее сбила машина. Ее доставили в травмпункт. Звезда сообщила, что получила травмы.
«Это было настолько неожиданно, что я растерялась от болевого шока и подумала, что все окей. В итоге у меня трещина на два ребра и сильные ушибы. Кожа тоже стесана нормально так с рук и ног. Ну ничего, жить вроде буду и на том спасибо. Придется не ходить в зал пока, а ведь я возвращалась с тренировки. Берегите себя и остерегайтесь неадекватных водителей!» — поделилась Анастасия.
Она добавила, что уже находится дома. Ей зафиксировали ребра. Теперь ей нужно восстанавливаться. Петров лишь сожалеет, что так произошло за два дня до ее дня рождения.
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Анастасия Петрова. Фото: соцсети звезды
Поклонники постарались поддержать Анастасию. Ей желают скорейшего выздоровления. Напомним, что с ней три года назад опубликовал фото Дима Билан. Наставник «Голоса» намекал, что между ними близкие отношения. А в декабре 2020-го девушка победила в шоу «Пацанки».
Отметим, что Петрова неоднократно сталкивалась с насилием. Это происходило из-за того, что семья девушки была неблагополучной. Родители о ней не заботились, так как были зависимыми. А потом ее мама попала в тюрьму, а девушку отправили в детский дом. Там она выросла.