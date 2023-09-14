«У меня трещина на два ребра»: победительницу шоу «Пацанки» Анастасию Петрову сбила машина накануне дня рождения

«Это было настолько неожиданно, что я растерялась от болевого шока и подумала, что все окей. В итоге у меня трещина на два ребра и сильные ушибы. Кожа тоже стесана нормально так с рук и ног. Ну ничего, жить вроде буду и на том спасибо. Придется не ходить в зал пока, а ведь я возвращалась с тренировки. Берегите себя и остерегайтесь неадекватных водителей!» — поделилась Анастасия.

Она добавила, что уже находится дома. Ей зафиксировали ребра. Теперь ей нужно восстанавливаться. Петров лишь сожалеет, что так произошло за два дня до ее дня рождения.

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