Ольга Бузова предстала в чем мать родила в ванной комнате: бесстыдно оголилась, лишив фанатов дара речи

На этот раз Ольга решила провести время в Иркутске. Она проснулась в отеле. Артистка запечатлелась в ванной комнате сразу после душа. Она предстала в чем мать родила. Крохотное полотенце телеведущая придерживала одной рукой. Она оголила бедра и показала свое лицо без макияжа. Бузова стала красоваться без стеснения на камеру.

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