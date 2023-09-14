Валя Карнавал в мини-платье свернула своим «сдобным» декольте: манкие полушария груди разглядели все

На этот раз Валя устроила новые съемки. Она облачилась в кожаный плащ винного цвета. Блогерша расстегнула наряд, представ в мини-платье и ботфортах. Она оголила свое пышное декольте. Артистка предпочла выставить напоказ свои упругие полушария груди. При этом она позировала на остановке для электричек.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».