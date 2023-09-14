Валя Карнавал в мини-платье свернула своим «сдобным» декольте: манкие полушария груди разглядели все

Валя Карнавал уже давно стала популярной персоной. Сначала она начала карьеру блогера, а потом стала петь. Примечательно, что теперь за ее жизнью наблюдает более 7 миллионов человек. Она выпускает видео и песни, а выступать предпочитает в смелых и молодежных образах. А после расставания с Сашей Стоуном звезда похудела и теперь все чаще делится пикантными кадрами.
На этот раз Валя устроила новые съемки. Она облачилась в кожаный плащ винного цвета. Блогерша расстегнула наряд, представ в мини-платье и ботфортах. Она оголила свое пышное декольте. Артистка предпочла выставить напоказ свои упругие полушария груди. При этом она позировала на остановке для электричек.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что она выглядит очень соблазнительно. «Ох, вот это образ», «Какая фигурка», «Прям декольте прибавляет 10 лет», «Пышная все же», «И тут слишком красивая девушка на остановке», Ой, все забыли, куда едут», «Лишила дара речи», — стали писать подписчики.