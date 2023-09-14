Схватил за шею: Павел Прилучный не сдержал своих чувств к Зепюр Брутян в самолете — устроили страсть у всех на глазах

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Он больше 10 лет снимается в кино и сериалах. А в 2020 году артист расстался с первой женой Агатой Муцениеце. Спустя два года он неожиданно сыграл свадьбу с новой избранницей Зепюр Брутян. Пара демонстрирует настоящую идиллию. Недавно у них родился сын Микаэль. Четыре месяца актриса погружена в материнство.
На этот раз Прилучный снова улетел из Москвы с женой. Летом они отдыхали на Мальдивах. А теперь пара решила вдвоем поехать в место, которое еще не назвали. Однако уже в самолете супруги не смогли скрыть пылких чувств. Павел схватил рукой свою возлюбленную за шею и поцеловал. Они не постеснялись других пассажиров.
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Сына пара, по всей видимости, оставила дома с бабушками. Поклонники отмечают, что звезда сериала «Мажор» выглядит влюбленным. Другие посчитали, что супруги ведут себя не совсем культурно. Напомним, что Муцениеце ушла от актера, когда он ее выгнал с двумя детьми, находясь в нетрезвом состоянии. Более того, потом она призналась, что подвергалась домашнему насилию.