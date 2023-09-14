Схватил за шею: Павел Прилучный не сдержал своих чувств к Зепюр Брутян в самолете — устроили страсть у всех на глазах

На этот раз Прилучный снова улетел из Москвы с женой. Летом они отдыхали на Мальдивах. А теперь пара решила вдвоем поехать в место, которое еще не назвали. Однако уже в самолете супруги не смогли скрыть пылких чувств. Павел схватил рукой свою возлюбленную за шею и поцеловал. Они не постеснялись других пассажиров.

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