«Весной я нехило разожралась»: Настя Ивлеева похудела на 14 килограммов и похвасталась результатом — преображение года

Настя Ивлеева снимается в разных проектах и создает свои передачи. Порой блогерша ставит именитых персон в неловкие ситуации. Она обсуждает острые вопросы. А недавно блондинка начала работать над своей фигурой. Весной она шутила, что набрала вес. Но за три месяца лета звезда смогла вернуться в форму.
Оказалось, что Настя снималась в кино. Это помогло ей сбросить 14 килограммов. В соцсети телеведущая выложила фото, на которых позирует в футболке и шортах в облипку. Тогда у нее были мощные бедра и даже второй подбородок. А теперь в этом же наряде Ивлеева продемонстрировала точеную фигуру Теперь ее бедра мощные и рельефные.
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Настя Ивлееваа. Фото: соцсети звезды
«Как я провел лето. На самом деле, такая разница была обнаружена случайно… И когда я увидела свои апрельские фотки – я была шокирована (мягко говоря)! Да, весной я нехило разожралась и слава богу, с начала мая и на все лето в моей жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму, -14 кг. Лицо тоже вышло из сумрака…ура!
Любопытно, а как вообще можно было так себя запустить…а с другой стороны, мы же люди, живые организмы.», – заявила Настя.
Она добавила, что теперь находится в идеальном для себя весе. Поклонники пришли в настоящий восторг. А многие даже не поверили, что Ивлеева была такая полненькая.
Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды