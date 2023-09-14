«Весной я нехило разожралась»: Настя Ивлеева похудела на 14 килограммов и похвасталась результатом — преображение года

Оказалось, что Настя снималась в кино. Это помогло ей сбросить 14 килограммов. В соцсети телеведущая выложила фото, на которых позирует в футболке и шортах в облипку. Тогда у нее были мощные бедра и даже второй подбородок. А теперь в этом же наряде Ивлеева продемонстрировала точеную фигуру Теперь ее бедра мощные и рельефные.

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