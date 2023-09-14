Татьяна Буланова честно рассказала о трудностях в новом браке: приходится жить отдельно от мужа

В июне 2023 года 54-летняя певица Татьяна Буланова вышла замуж за молодого бизнесмена Валерия Руднева. Избранник звезды 90-х младше нее на 19 лет. Церемония бракосочетания состоялась в родном городе артистки. Пара обменялась обручальными кольцами в ЗАГСе Санкт-Петербурга на Английской набережной.

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Несмотря на то что для певицы это уже третий брак, невеста выбрала классическое белое платье. Чем привлекла к себе дополнительное внимание со стороны поклонников. О свадебном наряде Булановой говорила буквально вся страна. Но это был не единственный повод для обсуждения. Счастливый муж подарил своей возлюбленной шикарный ресторан. И этот широкий жест тоже не остался незамеченным.

Новобрачные наслаждались обществом друг друга все лето. Но, увы, это не могло продолжаться долго. Дело в том, что Валерий Руднев вынужден проводить много времени в Москве. А Буланова живет и работает в Санкт-Петербурге. Она активно занимается развитием своего ресторана, поэтому не может перебраться к своему молодому мужу.

Получается так, что сейчас пара живет на два города. Конечно, певица иногда берет выходной, чтобы повидаться с супругом. Однако большую часть времени они находятся порознь. Но, судя по всему, Татьяна не особо переживает по этому поводу. С Валерием она знакома уже более 3-х лет, и такой образ жизни не является для нее чем-то новым. Более того, певица считает, что муж все-таки выберет для постоянного места жительства ее родной город.

«Пока он не готов, наверное, так жить на два города. Он все же хочет жить там, где я живу. Я живу в Санкт-Петербурге… Он, конечно, может выбрать, где жить. Но, скорее всего, он будет жить там, где я», — поделилась своими мыслями Буланова.

Источник: программа «Мой герой» на ТВЦ