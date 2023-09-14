40-летняя Ирена Понарошку тайно сыграла свадьбу с возлюбленным-предпринимателем

Поклонники стали поздравлять пару. Даже друзья были шокированы случившимся. «Мне, пожалуйста, букет! Ирена, берегите вашу любовь и друг друга! Счастья вам и благословения на долгие годы», «Как красиво! Поздравляю, счастья тебе, моя хорошая!», «Платье — восторг!», «Счастливая», — стали писать в Сети.

Напомним, что первый муж злился на Понарошку. Он был уверен, что она подала на развод из-за денег. Сама телеведущая тяжело переживала разрыв отношений.