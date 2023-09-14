40-летняя Ирена Понарошку тайно сыграла свадьбу с возлюбленным-предпринимателем

Ирена Понарошку долгое время работала на телевидении. Она много лет была виджеем телеканала «MTV Россия», а также была ведущей рубрики в шоу «Вечерний Ургант». В 2020 году она развелась с диджеем Александром Листом после 10 лет отношений. А в марте этого года звезда рассекретила нового возлюбленного Руслана Годизова. Примечательно, что в августе он сделал ей предложение руки и сердца.
Никто не ожидал, что Понарошку организует свадьбу за считаные недели. 14 сентября она сообщила, что тайно вышла замуж. Торжество прошло в красивом месте. Телеведущая решила облачиться в силуэтное платье белого цвета с бантом на спине и длинными лентами. Она подчеркнула свою стройность. Ирена стояла в саду с цветами и фонтаном. Жених был в черных брюках и белой рубашке.
«Кому букет невесты?» – написала звезда в Сети.
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Ирена Понарошку с возлюбленным. Фото: соцсети звезды
Поклонники стали поздравлять пару. Даже друзья были шокированы случившимся. «Мне, пожалуйста, букет! Ирена, берегите вашу любовь и друг друга! Счастья вам и благословения на долгие годы», «Как красиво! Поздравляю, счастья тебе, моя хорошая!», «Платье — восторг!», «Счастливая», — стали писать в Сети.
Напомним, что первый муж злился на Понарошку. Он был уверен, что она подала на развод из-за денег. Сама телеведущая тяжело переживала разрыв отношений.
«Когда я проживала расставание с мужем (мы были вместе больше 10 лет), я чувствовала дикую боль. Каждый день, день за днем. Помню, что мне стало легче, когда я узнала, что огромная составляющая этой боли — крушение динамических стереотипов (научное название привычки). Смотрите: вы живете с человеком… вы привыкли, что в ванной два полотенца, две зубные щетки, в шкафу его одежда, в самолете он сидит рядом, осенью он «переобувает» вашу машину, снимает показания счетчиков, вы покупаете еду на двоих, смотрите вместе кино.
Все это прорастает в ваше сознание, и мозг считывает эти условия как привычные, а значит, безопасные. И вдруг это все исчезает. Нет зубной щетки. Нет его ботинок в коридоре. Некому позвонить, некому отправить мем», — писала она ранее.