Бросившую мужа Меган Маркл поймали на вранье: другой бы постыдился

Меган Маркл вновь удалось неприятно удивить публику. Ее муж принц Гарри традиционно принимал участие в церемонии открытия «Игр непокоренных» в Дюссельдорфе, которые организуются для военнослужащих, которые пострадали в боевых действиях.

Естественно, что жену принца Гарри тоже публика желала видеть рядом. Однако Меган Маркл пренебрегла протоколом и не явилась на мероприятие.

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Позже герцогиня Сассекская все-таки приехала на соревнования и составила компанию супругу. И ей пришлось объясняться перед народом за опоздание.

Впрочем, лучше бы она вообще обошлась без извинений, чем нести такое. Публика просто негодовала, не поверив ни одному слову Меган Маркл.

Жена принца Гарри сказала людям, что ей пришлось задержаться в Америке, поскольку хотела посвятить как можно больше времени своим детям перед длительной разлукой. Понять и простить Меган можно было бы, если бы не папарацци, которые изобличили герцогиню.

Журналисты быстро раскрыли, чем на самом деле занималась Меган Маркл в отсутствие мужа. И развлекалась она не с наследниками принца, а со своей подружкой, катаясь с ней на авто и совершая набеги на лучшие рестораны Калифорнии.

Источник: mirror.co.uk